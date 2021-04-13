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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 20 tutuklama

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Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 20 tutuklama

ADANA’da, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 170 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 20’si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 5-11 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 119 adrese baskın yapıldı. 170 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 1 kilo 875 gram bonzai, 562 gram esrar, 436 uyuşturucu hap, 117 gram eroin, 101 gram metamfetamin, 56 kök Hint keneviri ve 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 170 şüpheliden 20’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16’sı adli kontrol şartıyla 134’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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