Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 7-13 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonlarda, 99 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 122 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 3 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 483 gram esrar, 273 kök Hint keneviri, 165 gram eroin, 149 uyuşturucu hap, 124 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 6 bin 200 TL ele geçirildi.







Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 108’i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7’si ise adli kontrol şartı serbest bırakıldı.

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