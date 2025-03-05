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Adana'daki suç örgütüne operasyon: 17 şüpheli gözaltında

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#Adana#Ali Yerlikaya#Operasyon
Adanadaki suç örgütüne operasyon: 17 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 10:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini ve 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Adana’da A.A.’nın elebaşılığını yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından geçen hafta düzenlenen “HÜCRE-16” operasyonumuzda; 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;
12’si TUTUKLANDI.
1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 4’ünün işlemleri devam ediyor.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz.

Adana ve Karataş Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı,
6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

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Operasyon sonucu ;
2 adet makineli tabanca,
3 adet ruhsatsız tabanca ve
4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana ve Karataş Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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#Adana#Ali Yerlikaya#Operasyon

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