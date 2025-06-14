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Adana'daki sopalı işkence olayında yeni gelişme: Serbest bırakıldı

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#Adana#Sopa İle Saldırı#Gençlere Şiddet
Adanadaki sopalı işkence olayında yeni gelişme: Serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 10:37

Adana'da yüzünde kaskla 2 gence adeta işkence edercesine sopayla dövdüğü iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

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Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan H.D. ile A.T., iddiaya göre, cinsellik içeren paylaşımlar yaptı. Aynı mahallede oturan ve paylaşımı gören İsa E., 2 genci yanına alıp, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için motosiklet kaskı takan İsa E., tartıştığı 2 genci sopayla dövüp, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Darbedilen gençlerin, "Kurban olayım İsa ağabey, yapma" diyerek ağladığı görüldü. İsa E. ardından dövdüğü gençleri olay yerinde bırakarak, bölgeden ayrıldı. Ambulansla hastaneye götürülen H.D. ile A.T., tedavilerinin ardından taburcu edildi.

 

Adanadaki sopalı işkence olayında yeni gelişme: Serbest bırakıldı
BASKINLA GÖZALTINA ALINDI

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İhbarla harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsa E.'nin Güzelevler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese baskın yapan polis, İsa E.’yi gözaltına aldı.

Mağdur gençlerin teşhis ettiği İsa E., sorgusunda, "Mahalleden tanıdığım H.D. ile A.T.'yi ben dövmedim. Dayak yemiş halde bulunca yardım ettim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Adana#Sopa İle Saldırı#Gençlere Şiddet

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