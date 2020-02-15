MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'daki pamuk yangını durmuyor!
GeriGündem Adana'daki pamuk yangını durmuyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-İHA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

Adana'daki pamuk yangını durmuyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın, 3’üncü gününde kontrol altında sürüyor. 

Perşembe gecesi Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın balyalarının depolandığı bölümde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, dün tekrar büyüdü.

Adanadaki pamuk yangını durmuyor

Gün boyunca devam eden söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi.

Adanadaki pamuk yangını durmuyor

Tonlarca pamuk balyalarını saran alevlerin fabrikanın diğer kısımlarına ve Karataş yoluna sıçramaması için ekipler müdahalelerini sürdürüyor.

Adanadaki pamuk yangını durmuyor

Yangını ekipler dün akşam saatlerinde kontrol altına aldı. Kontrol altında söndürme çalışmaları devam eden yangının birkaç gün daha sürebileceği tahmin ediliyor.

Adanadaki pamuk yangını durmuyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle