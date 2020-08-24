DÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde Kozan'Ä±n Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda baÅŸlayan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Åžu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlÄ±k alanda zarara yol aÃ§an yangÄ±na, dÃ¼n havanÄ±n kararmasÄ± nedeniyle ara verilen havadan mÃ¼dahale sabahÄ±n erken saatlerinde tekrar baÅŸladÄ±.



BÃ¶lgede sorti yapan 2 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aÄŸÄ± ve 6 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.ÂAdana ve Ã§evre illerden gelen 90'dan fazla arazÃ¶z ve ekip ise karadan yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini Ã¶nlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.



