Adana'daki orman yangÄ±nÄ±na havadan müdahale tekrar baÅŸladÄ±
Adana'nÄ±n Kozan ilÃ§esinde devam eden orman yangÄ±nÄ±na havanÄ±n aydÄ±nlanmasÄ±yla havadan mÃ¼dahale edilmeye tekrar baÅŸlandÄ±.
DÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde Kozan'Ä±n Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda baÅŸlayan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Åžu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlÄ±k alanda zarara yol aÃ§an yangÄ±na, dÃ¼n havanÄ±n kararmasÄ± nedeniyle ara verilen havadan mÃ¼dahale sabahÄ±n erken saatlerinde tekrar baÅŸladÄ±.
BÃ¶lgede sorti yapan 2 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aÄŸÄ± ve 6 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.ÂAdana ve Ã§evre illerden gelen 90'dan fazla arazÃ¶z ve ekip ise karadan yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini Ã¶nlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle