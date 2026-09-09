Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları... Kozan'daki yangın yayılıyor! Alevler mahallelere sıçradı, evler tahliye ediliyor

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Dün sabah saatlerinde Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi’nde başlayan orman yangını, ilerleyen saatlerde Doğanalanı Mahallesi’ndeki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın sırasında 40 ev tahliye edildi, alevlerin ortasında kalan 7 ev ise yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Gün batımıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, söndürme çalışmaları gece boyu karadan devam etti. Akşam saatlerinde yangın, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine sıçradı. İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dailer köyü, tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece saatlerinde rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının ilerlemesi yavaşladı.

HAVADAN MÜDAHALE

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Tekeli Mahallesi’nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalırını sürdürüyor.

Dün Bozyazı ilçesinin Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel yönlendirilmiş, çalışmalara destek için 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler de sevk edilmişti.

ANTALYA-ISPARTA KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte Aksu ve Kumluca ilçelerindeki orman yangınlarında söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Rüzgarın etkisiyle yangının birkaç saat önce tekrardan hızlandığını dile getiren Şahin, "Birkaç yerden orman teşkilatımızın yapmış olduğu setleri kırarak hem Karaöz hem de Yeşilkaraman mahallelerimizin içlerine yayıldı ve buradaki evleri, seraları, hayvan ahırlarını tehdit etti. Arkadaşlarımız yoğun bir çaba gösterdiler ve ilk etapta zarar gören birkaç ev dışında diğer evleri kurtardılar." dedi.

Şahin, Kumluca ilçesinde de öğle saatlerinde büyük bir yangın başladığını anımsatarak, yangının devam ettiğini ancak enerjisinin düşürüldüğünü kaydetti. Öte yandan Antalya-Isparta kara yolu yangın nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya Aksu, Antalya Kumluca'daki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yangınların enerjisini düşürdük. Antalya Aksu, Antalya Kumluca orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisini düşürdük. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Adana Kozan’da devam eden yangına ise aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla; içinde barındırdığı sayısız canla yeşil vatan hepimizin ortak emaneti. Unutmayalım; bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım" ifadelerine yer verildi.