×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'daki orman yangını ile ilgili 5 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Adana Orman Yangını#Yangın Söndürme Uçağı#Tutuklama
Adanadaki orman yangını ile ilgili 5 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 12:42

Adana'nın Çukurova ilçesindeki ormanda çıkan, müdahale sırasında bir yangın söndürme uçağının da kaza kırıma uğradığı yangınla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, 'Taksirle orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'nde 19 Haziran'da orman yangını çıktı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale başlattı. Müdahale sırasında bir yangın söndürme uçağı da Seyhan Baraj Gölü'nden su alırken kırıma uğrayıp battı.

Adanadaki orman yangını ile ilgili 5 tutuklama

Pilotlar İtalyan Michele Drago (58) ile Mert Buğra Cikoğlu (28) deniz polisi tarafından kurtarıldı. Alevler aynı gün akşam saatlerinde söndürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.M., A.Ş., M.A., T.C. ve E.B. ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 5 şüpheli, 'Taksirle orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Orman Yangını#Yangın Söndürme Uçağı#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!