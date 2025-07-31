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Adana'daki orman kundakçıları İHA’dan kaçamadı! 2 dakika içinde tespit etti

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#Adana#Orman Yangını#İHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 15:30

Adana'da orman yangını çıkartmaktan tutuklanan 3 kişinin yakalanma anlarına ait İHA görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Bayraktar TB2 tarafından kaydedildi.

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, son günlerde art arda çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan takip sonucu yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Adanadaki orman kundakçıları İHA’dan kaçamadı 2 dakika içinde tespit etti

Yarımca Mahallesi'nde sık sık yangın çıkması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapanlar kurarak havadan İHA ile izleme başlattı.

Adanadaki orman kundakçıları İHA’dan kaçamadı 2 dakika içinde tespit etti

Bayraktar TB2, 25 Temmuz saat 21.00 sularında çıkan bir yangını 2 dakika içinde tespit etti ve ekipleri harekete geçirdi.

Adanadaki orman kundakçıları İHA’dan kaçamadı 2 dakika içinde tespit etti

TUTUKLANDILAR

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Orman Bölge Müdürlüğü'nün durumu jandarmaya bildirmesi üzerine şüpheli araç durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yangına sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Adana#Orman Yangını#İHA

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