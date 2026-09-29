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Adana'daki olayda çarpıcı detay: Olası felaketi polis koli bandıyla önlemiş

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#Adana#Bomba#El Bombası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 10:23

Geçtiğimiz günlerde Adana'da yaşanan akılalmaz olaya ilişkin çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Cezaevi firarisi şahıs, kendisini yakalamak için baskın düzenleyen ekiplere silahla rastgele ateş açıp karşılık verdikten sonra el bombası gösterip pimini çekti. Olası felaketin önlenmesi için polis alarm durumuna geçmiş ve bomba imha uzmanları da olay yerine sevk edilmişti. pimi çekilmiş bomba, uzman personel tarafından mandalı üzerindeyken dikkatli şekilde koli bandıyla sarılıp sabitlendiği öğrenildi.

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Olay, 24 Eylül günü Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerini kurşunlama suçundan aranan, ayrıca dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından da kaydı bulunan cezaevi firarisi Mehmet Şirin D.'nin (24) bir evde saklandığını belirledi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Adanadaki olayda çarpıcı detay: Olası felaketi polis koli bandıyla önlemiş

Polis ekiplerini fark eden Mehmet Şirin D., pencereden dışarı doğru tabancayla rastgele ateş açarak teslim olmamak için direndi. Ardından el bombasını göstererek pimini çekti. Bölgeye Terörle Mücadele, Özel Harekat, bomba imha uzmanları ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.

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Adanadaki olayda çarpıcı detay: Olası felaketi polis koli bandıyla önlemiş

BOMBA İMHA UZMANININ MÜDAHALESİYLE EL BOMBASI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından Mehmet Şirin D.,'nin elindeki pimi çekilmiş bomba, bomba imha uzmanı tarafından mandalı üzerindeyken dikkatli şekilde koli bandıyla sarılıp sabitlendi. Ekiplerin bu müdahalesiyle el bombası etkisiz hale getirildi.

Adanadaki olayda çarpıcı detay: Olası felaketi polis koli bandıyla önlemiş

EL BOMBASINI KİMDEN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Şirin D., emniyetteki sorgusunda el bombasını Hasan Ç.'den (32) aldığını itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Hasan Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adanadaki olayda çarpıcı detay: Olası felaketi polis koli bandıyla önlemiş

Yapılan çalışmalarda Hasan Ç.'nin Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hasan Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Ç.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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Adanadaki olayda çarpıcı detay: Olası felaketi polis koli bandıyla önlemiş

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Şirin D. ile Hasan Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adanadaki olayda çarpıcı detay: Olası felaketi polis koli bandıyla önlemiş

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#Adana#Bomba#El Bombası

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