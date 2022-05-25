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Adana'daki korkunç olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Asansörde taciz edip işkence yapmıştı...

#Fide Uyarlar#Adana#Asansör

Adana’da yaşayan Fide Uyarlar, Gökhan K. (45) tarafından evinde alıkonulup, asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü öne sürerek şikayetçi olmuştu. Zanlı tutuklanırken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, İstanbul’da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana’ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanışmış ve sadece birkaç kez Gökhan K. ile merhabalaşan Uyarlar, daha sonra şahsın tacizine, işkencesine maruz kalmıştı. Son olarak da zanlı Uyarlar'ın evine girmiş ve kadını yine alıkoymuş, asansörde de taciz etmişti. Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, “Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan” tutuklandı.

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Zanlının ifadesinde genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini kavga ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi. Genç kadın ise ifadesinde sevgili olduklarını yalanladığı, sadece bahçede tanıştıklarını sonra kendisine musallat olduğunu evlenme teklifinde bulunduğunu kabul etmeyince çıldırdığını ve 11 aydır hayatını zindana çevirdiğini iddia etti.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının zanlıyı evinden kovduğu ancak zanlının bir türlü evden gitmeyip rahat tavırlar takındığı görüldü. Bir başka görüntüde ise Fide Uyarlar’ın zanlı tarafından darp edildikten sonra gözünün mor ve şişmiş halinin görüntüsü ortaya çıktı.

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#Fide Uyarlar#Adana#Asansör

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