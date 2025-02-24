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Adana'daki korkunç olay! Gece dönercisi, 'yan bakma' kavgasında öldürülmüş

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#Adana#Gece Dönercisi#Cinayet
Adanadaki korkunç olay Gece dönercisi, yan bakma kavgasında öldürülmüş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 10:49

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece dönercisine tabanca ile ateş açıp, 48 yaşındaki Fevzi Güçlü'yü öldüren 17 yaşındaki A.E.E., yakalandı. Sorgusunda, "Çalışanlardan biri, 'Neden yan bakıyorsun? 'diyerek tepki gösterdi. Üzerime gelince tabancayla ateş açtım" diyen şüpheli tutuklandı.

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Olay, 17 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. 17 yaşındaki A.E.E., gece dönercisinin önünde beklediği sırada çalışanla tartıştı. Tartışmanın büyümesi A.E.E., belinden çıkardığı tabancayla iş yerine ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, işletmeci Fevzi Güçlü karnından vurularak ağır yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Güçlü, kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi. A.E.E.'nin yerini tespit eden polis, saklandığı eve yaptığı baskınla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.E.E., sorgusunda, "Dükkanın önünde bekliyordum. O sırada çalışanlardan biri, 'Neden yan bakıyorsun? 'diyerek tepki gösterdi. Üzerime gelince tabancayla ateş açtım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Adana#Gece Dönercisi#Cinayet

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