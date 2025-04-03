Adana'daki korkunç kazada hayatlarını kaybetmişlerdi! Anne ve 3 çocuğu yan yana defnedildi

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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde geldi. Feke ilçesinin Tortulu Mahallesi'nde bayram ziyareti için gittiği ailesinden dönen Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç ile eşi Ülkü ve çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Saliha Özalp, Onur Özalp, İsmail Mert Özalp, Ekrem Andiç, Rıdvan Yazar, Hürü İçen, Mehmet Ali İçen, Ahmet Ohal, Ayşe Meşe ve İlkay Ocak, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

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ANNE VE ÇOCUKLARI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ülkü Güleç ile 3 çocuğunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Feke Merkez Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ve çocukları, Feke Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Zeynel Güleç'in devam eden otopsi işlemlerinin ardından aynı mezarlıkta defnedileceği belirtildi.