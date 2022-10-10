Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'daki ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 132 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kökünü Kurutma Operasyonu#Tutuklama
Adanadaki ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 132 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 10:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 4 Ekim'de açıkladığı, 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında Adana'da gözaltına alınan 211 şüpheliden 132'si tutuklanırken, 23’ü adli kontrol şartı, 56’sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Helikopter ve İHA’nın da kullanıldığı operasyona ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Adana ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 4 Ekim’de, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ile Adana ve Samsun polisi, eş zamanlı olarak 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirdi.

Adanadaki ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 132 tutuklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adana Emniyet Müdürlüğü'nde açıkladığı operasyonda Adana’da 211, Samsun'da ise 94 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da arama yapılan 196 ayrı adreste toplam 28 kilo 232 gram esrar, 1095 uyuşturucu hap, 236 gram metamfetamin, 190 gram eroin, 165 gram bonzai, 69 kök Hint keneviri, ruhsatsız 31 tabanca, 10 pompalı tüfek ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Adanadaki ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 132 tutuklama

Haberin Devamı

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Operasyon anları hem havadan hem de karadan görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 132’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23’ü adli kontrol şartı, 56’sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adanadaki ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 132 tutuklama

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kökünü Kurutma Operasyonu#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota