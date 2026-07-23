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Adana'daki kazada can veren 17 yaşındaki Atakan'a arkadaşlarından motosikletli veda

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#Atakan Şensoy#Motosiklet Kazası#Cenaze Konvoyu
Adanadaki kazada can veren 17 yaşındaki Atakana arkadaşlarından motosikletli veda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 10:37

Sarıçam ilçesinde kullandığı motosikletle sinek ilaçlama aracına çarpıp başını yol kenarındaki çöp konteynerine vurarak yaşamını yitiren Atakan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı. Genç yaşta hayatını kaybeden Şensoy'un arkadaşları, cenaze aracının arkasında motosikletlerle uzun bir konvoy oluşturarak dostlarına eşlik etti.

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Kaza, 20 Temmuz’da Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Atakan Şensoy’un kullandığı motosiklet sokakta sinek ilaçlama aracıyla çarpıştı. Şensay, motosikletten düşüp, başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak yaralandı.

Adanadaki kazada can veren 17 yaşındaki Atakana arkadaşlarından motosikletli veda

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Atakan Şensoy’u ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Şensoy, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Adanadaki kazada can veren 17 yaşındaki Atakana arkadaşlarından motosikletli veda

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Yakınları tarafından alınan Şensoy’un cenazesi, defnedilmek için kırsal Yağızlı Mahallesi’ne götürüldü. Arkadaşları, cenaze aracının arkasında motosikletlerle konvoy yaparak Şensoy’u uğurladı. Şensoy, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Atakan Şensoy#Motosiklet Kazası#Cenaze Konvoyu

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