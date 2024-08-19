Adana'daki kazada 8 yaşındaki Baran hayatını kaybetmişti! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

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Kaza, 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fırat K.S. kullandığı 01 ASN 626 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobiliyle Fırat K.S. evlerinin önünde oturan Zozan Bülgen (41), oğlu 8 yaşındaki Baran Bülgen, teyzesi Perihan Bülgen (38) ve komşularının kızı Büşra Tan'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Baran Bülgen olay yerinde hayatını kaybederken kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, yaralıların yakınları tarafından darp edilmek istendi. Polisin sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinde sürücü Fırat K.S.'nin, "Kaza anında şoka girmiştim, ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, yaralanan 3 kişinin de hastanede tedavileri devam ediyor.

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BARAN'IN AMCASI: “BU BİR CİNAYET”

Taziye evinde gazetecilere konuşan Baran'ın amcası Salih Bülgen, “Bu şahıs alkollüydü, yanında da 2 kadın vardı. Bu şahısların araçlarında da esrar çıktı. Bu şahısların gerekli cezayı almasını istiyoruz. Mahallemizde birçok sıkıntı var, bunların giderilmesi lazım. Bu şahıs artık nasıl hızlıysa direksiyon hakimiyetini kaybedip yeğenime ve akrabalarıma çarpıyor. Bu bir kaza değil, bu bir cinayet” ifadelerini kullandı.

“EN AĞIR CEZAYI ALMALI”

Yaralılardan Zozan ve Perihan'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu anlatan Salih Bülgen, “Yeğenimin annesinin beli kırıldı. Diğer teyzesinin ise durumu ciddiyetini koruyor. Hastanedeler, cenazeye dahi katılamadılar. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu.