Adana'daki ‘kan davası’ cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu

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Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 1 Eylül 2023’te kardeşinin iş yerinin önünde telefonla konuşan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle iki kişi yaklaştı. Motosikletten inen yüzü maskeli kişi, eşi Gül Taşkıran ve kızı Hülya Taşkıran’ın (15) gözleri önünde İbrahim Taşkıran'a iki elindeki çift tabanca ile kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında can havliyle kardeşinin iş yerine sığınan Taşkıran, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, peşinden gelen Halil Yüksel’e de ateş ettikten sonra kendisini motosikletle getiren diğer şüpheli ile kaçtı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Taşkıran, hayatını kaybetti.

9 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ İSE ARANIYOR

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Cinayet Bürosu ekipleri, İbrahim Taşkıran’ı Fetullah Beğeçaslan (20) ile Azat Yıldız’ın (28) öldürdüğünü, bu kişileri ise Yasin K. (44) ve Halil K.’nin (29) azmettirdiğini tespit etti. Taşkıran’ın öldürülmesine A.D. (23), A.B. (25), F.K. (19), H.K. (25), H.Ç. (20), H.O. (27), H.A. (25), K.H. (25), M.A. (36), M.K. (36), M.A. (24), S.K. (29), S.Y. (40) ve Y.K.’nin (36) de yardım ettiklerini belirledi. Yakalanan Fetullah Beğeçaslan, A.D., H.K., H.Ç., H.A., M.A., S.K., S.Y. ve Y.K. sorgularının ardından tutuklanırken, olaydan sonra kaçan Azat Yıldız ile H.K. ve K.H. hakkında yakalama kararı çıkartıldı, diğer şüpheliler ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

TETİKÇİNİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 18 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı, İbrahim Taşkıran’ın öldürülmesi ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak sanıklar hakkında, ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından iddianame hazırladı. Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede savcı, sanıklardan İbrahim Taşkıran’ı çifte silahla öldürdüğü belirtilen Fetullah Beğeçaslan’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl, Beğeçaslan’ı olay yerine motosikletle getiren Azat Yıldız ile cinayeti azmettirdikleri öne sürülen Yasin K. Halil K. ve S.K.’nın ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıkların ise 20’şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

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İddianamede; otopsi, olay yeri inceleme raporu, güvenlik kamera kayıtları, öldürülen İbrahim Taşkıran’ın eşi ve kardeşlerinin ifadeleri, İbrahim Taşkıran’ın öldürülmeden önce Terörle Mücadele Şubesi’ne yeğeni Şahin Taşkıran’ın yaralanması kardeşi Hüseyin Taşkıran’ın öldürülmesi ile ilgili verdiği ifade, öldürülen İbrahim Taşkıran ile sanıklar arasında yaşanan adli olaylar, cep telefonu kayıtları yer aldı.

‘EŞİM 17 YIL CEZAEVİNDE KALDI’

Öldürülen İbrahim Taşkıran’ın eşi Gül Taşkıran’ın iddianamede yer alan ifadesinde, eşinin yaralama ve uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl cezaevinde kaldığını, olaydan 6 ay önce de izinli olarak çıktığını söyledi.

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‘ÖNCE KAYINBİRADERİMİ ÖLDÜRDÜLER’

Eşi cezaevinden çıktıktan 5 ay sonra eşinin kardeşi Hüseyin Taşkıran’ın Yasin K. ve Halil K.’nın yönlendirmesi ile Salih Ceylan tarafından öldürüldüğünü ileri süren Gül Taşkıran, “Daha sonra bu şahıslar sürekli bize karşı silahlı olarak eylemde bulundular. Eşim ve bu olaylarda yaralanan şahıslar gidip şikayetçi olmuşlardır. Eşimi öldüren ve yönlendiren şahıslardan şikayetçiyim” dedi.

5 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İddianamede, İbrahim Taşkıran’ın öldürülmesinden önce ve sonra yaşanan olaylara da yer verildi. 5 Mart 2023’te Şahin Taşkıran ve Zeki Baytal’ı Mustafa Demir’in yaraladığı, bir gün sonra da Abdulkadir Taşkıran’ın Demir’i yaraladığı belirtildi. Bu olaydan 2 saat sonra da Mustafa Demir, Salih Ceylan ve Abdulaziz Artıs’ın, Hüseyin Taşkıran’ı başından vurarak öldürdüğü iddiası ile haklarında işlem yapıldığı ifade edilen iddianamede, bu olayın ardından 15 Nisan 2023’te Yüregir ilçesinde Abdurrahman Kılıç ve oğlu Salih Kılıç’ın öldürüldüğü kaydedildi. İbrahim Taşkıran’ın 1 Eylül 2023’te öldürülmesinin hemen ardından 3 Eylül 2023’te ise Başak Mahallesi’nde Mehmet Emin Çelik’in öldürüldüğü bu olayı Taşkıran ailesinden Ahmet Taşkıran, İsa Taşkıran, Mehmet Taşkıran ile akrabaları Ahmet Can Sakıntı ve İbrahim Sakıntı’nın gerçekleştirdiği iddiası ile işlem yapıldığı belirtildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.