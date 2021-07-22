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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Adana'daki görüntüler tepki çekmişti! 300 civciv için harekete geçildi

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Adana'daki görüntüler tepki çekmişti! 300 civciv için harekete geçildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde araziye terk edilen ölüm riski altındaki yaklaşık 300 civciv, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor" mesajını paylaşmıştı.

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  • Adanada 300 civciv için harekete geçildi
  • Adanada 300 civciv için harekete geçildi
  • Adanada 300 civciv için harekete geçildi
  • Adanada 300 civciv için harekete geçildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kurttepe Mahallesi'nde, Seyhan Baraj Gölü kıyısına balık avlamaya giden Recep Yılmaz, açlık ve susuzluğun yanı sıra sıcak hava nedeniyle ölüm riski altındaki civcivlerle karşılaştı.

Yılmaz'ın durumu bildirmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek civcivleri koruma altına almak için çalışma başlattı.

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Ekipler, koruyucu kıyafetlerle hem telef olan hem de yaşayan hayvanları ayrı ayrı topladı. Ekiplerin, 300 civarındaki civcivin hastalık taşıyıp taşımadığını belirlemek için test yapacağı belirtildi.

Adanadaki görüntüler tepki çekmişti 300 civciv için harekete geçildi

Recep Yılmaz, gazetecilere, balık avlamak için bölgeye ulaştığında civcivleri fark ettiğini belirterek, "Dün, civcivlerin sahibinin olduğunu düşündüm ama sonraki gün yanlarına gittiğimde kimse yoktu. Açlık, susuzluk ve sıcak hava nedeniyle bazıları ölmüştü. Diğerleri ölenleri yiyerek besleniyordu. Ben de durumu ilgili kurumlara ilettim." dedi.

Adanadaki görüntüler tepki çekmişti 300 civciv için harekete geçildi

"KÜÇÜK CANLARI KURTARMAK İÇİN HEMEN HAREKETE GEÇTİK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, paylaşımında, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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