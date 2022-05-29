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Adana’daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama kararı

#Adana#Polis#FETÖ
Adana’daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama kararı

ADANA’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY’nin eğitim yapılanmasını mercek altına aldı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları ve daha önce gözaltına alınan üyelerinin verdiği ifadelerden yola çıkan polis, Habib Ö., Turgay A., Harun Y. Figen Y. ile Gülden D.'nin ismine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, savcılığın yakalama kararı verdiği 5 şüpheliyi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Habib Ö.’nün, örgüte ait yurtlarda kalan öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edilirken, şüphelinin sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunup, propaganda yaptığı kaydedildi. Turgay A.’nın ise örgütün kapatılan dershanesinde serrehber olarak görev yaptığı, elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’da 30 bin liralık hesap artırımına gittiği saptandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Habib Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Adana#Polis#FETÖ

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