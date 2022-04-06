Adana'daki eski eş dehşeti sonrası dram ortaya çıktı! Şükriye Gür teyzesine en son bu mesajı atmış

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İddiaya göre olay, merkez Yüreğir ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Şükriye Gür (33) yaklaşık 3 ay önce sürekli şiddet gördüğü eşi Ümit S.’den (41) boşandı. Ancak uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ümit S., sabaha karşı eski eşinin evine gelerek konuşmak istediğini söyledi. Genç kadın eski eşini eve alarak konuşmaya başladı.



Bu arada Şükriye Gür, teyzesi Nesibe Akboğa’ya “Ümit beni öldürecek. Polisi ara” diyerek mesaj attı. Ümit S., eşiyle tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Şükriye Gür bu teklifi kabul etmeyince kavga çıktı. Ümit S., bıçakla eşinin boğazını keserek öldürdü. Daha sonra da polisi arayarak, “Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim” dedi. Telefonu kapattıktan sonra, kendi boğazını da keserek intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri eve girdiklerinde yatak odasında kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Yaralı Ümit S. ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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Şükriye Gür’ün cenazesi bugün Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

“GELİN ARABASININ ŞOFÖRÜNÜ BİLE KUZENİMDEN KISKANMIŞTI”



Burada gazetecilere açıklamada bulunan Şükriye Gür’ün kuzeni Ümit Akbuğa, kuzeninin uzun yıllardır şiddet gördüğünü söyledi. Akbuğa, “Kuzenimi öldüren adam, evlendiğinden beri kıskançtı. Gelin arabasının şoförünü bile kuzenimden kıskanmıştı. Kıskançlık yüzünden şiddet uyguluyordu. Kuzenimi banyoya kilitler üzerinde sigara söndürüp döverdi. Biz birkaç defa engelledik. Beni, kuzenlerini yanında kimi görse kıskanıyordu. Ayrıldıkları halde kuzenimi takip ediyordu. Beni şikayet edersen çocukları göstermem, seni öldürürüm diye de kuzenimi tehdit ediyordu” diye konuştu.

