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Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Adana'daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

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Adana'daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Adana’nın Feke ilçesindeki derede yaşanan balık ölümlerine özel bir firmaya ait inşası devam eden hidroelektrik santralinin çatlayan pompasından sızan betonun neden olduğu belirlendi. Öte yandan hidroelektrik santralini işleten firma hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ortaköy Mahallesi'nden geçen Salam Deresi'nde balık ölümlerinin yaşanması üzerine bölgeye inceleme yapmak üzere İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi sevk edildi.

Yapılan çalışmada, balık ölümlerinin, inşası devam eden özel bir firmanın hidroelektrik santralinin çatlayan pompasından dereye beton sızması nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.

Su ve ölü balıklardan alınan numune İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi, firma hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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