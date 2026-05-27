Adana'daki arazi anlaşmazlığı kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 2 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 20:13

Adana’nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sinan Köten hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kavganın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup, kurban pazarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı. Çıkan silahlı kavgada Sinan Köten ile K.K. ve M.K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Köten, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığını değerlendirdiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

