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Adana'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

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#Adana#Karaisalı#Zincirleme Kaza
Adanada zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 12:12

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 2 TIR ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında, Karaisalı ilçesi Güvenç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Arık (50) yönetimindekiTIR ile karşı yönden gelen Bahtiyar Gökçen'in (31) kullandığı TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR'lar, aynı güzergahta giden Mustafa Aydın (58) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Aydın ile yanındaki eşi Hatice Aydın (54), hayatını kaybetti.

Adanada zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Araçtaki İbrahim Halil Yazgan (14) ve Amine Fındık Yazgan (27) ile TIR sürücüsü Hasan Arık da yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Arık da tedaviye alındığı hastanede yaşamın yitirdi.

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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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#Adana#Karaisalı#Zincirleme Kaza

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