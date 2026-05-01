Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

#Adana#Kozan#Kaza
Adanada zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 03:41

Adana'nın Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen sürücü ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.M. yönetimindeki 01 BFL 527 plakalı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında duran T.A.'ya ait 01 AVJ 096 plakalı araca ardından Yakup Ağca kontrolündeki 01 BBM 259 plakalı otomobile çarptı.

Adanada zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada 01 BBM 259 plakalı araçta bulunan Gülseren Ağca (64) ve diğer 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kozan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülseren Ağca kurtarılamadı. Diğer araçlarda bulunan 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Zincirleme kazaya sebebiyet veren O.M., kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Polis, O.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Adanada zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

#Adana#Kozan#Kaza

BAKMADAN GEÇME!