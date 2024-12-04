Adana'da zabıta memurunu öldüren cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı

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Olay, 2006'da Seyhan ilçesindeki Adana Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda hediyelik eşya dükkanı işleten Sercan Güzel, dışarıya tezgah koyduğu için kendisini uyaran zabıta memuru ile tartıştı. Güzel, çıkan arbedede belinden çıkardığı tabancayla, ismi öğrenilemeyen zabıta memurunu vücudunun çeşitli yerlerinde vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan zabıta memuru, kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güzel'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güzel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan 30 yıl 25 gün hapis cezası verilen Güzel, 2020 yılında gönderildiği açık ceza evinden firar etti.

POLİSE SAHTE KİMLİK VERDİ

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım'da Kozan Caddesi'nde yürüyen kişinin hareketlerinden şüphelenip, durdurdu. Durdurulan kişi, polise kimliğini gösterdi. Kimliğin sahte olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi parmak izi incelemesi için Olay Yeri İnceleme Şubesi'ne götürdü. İncelemede, şüphelinin cezaevinden firar eden Güzel olduğu ortaya çıktı. Firar ettikten sonra da hüküm giyen, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sercan Güzel, işlemleri sonrası önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.