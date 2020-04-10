Adana'da yurtta karantinadaki 156 kişi evlerine gönderildi

Türkiye'ye giriş yapan ve kentteki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda karantinaya alınan işçi ve öğrencilerden oluşan 156 kişinin, 14 günlük karantina süresi doldu. Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, 45 ayrı kente gitmek için Adana'dan ayrıldı.