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Adana'da yürekleri ağza getiren olay! Treni görünce demiryoluna çıkıp bekledi

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#Adana#Tren#Makinist
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 21:02

Adana'da rayların üzerine çıkan bir kişi, yük treninin geçişi sırasında soğukkanlı şekilde bekledi. Makinist, treni güçlükle durdururken ismi öğrenilemeyen kişi ise el sallayıp bölgeden uzaklaştı.

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Olay akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki demiryolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen genç yaşlarda bir erkek, rayların üzerine çıkarak beklemeye başladı. Kısa süre sonra Mersin yönünü giden yük trenin makinisti, demiryolunda duran vatandaşı görünce fren yaparak lokomotifi güçlükle durdurabildi. Trenin durmasının ardından makiniste el sallayan kişi, sakin tavırlarla yürüyerek demiryolundan uzaklaştı. 

Tren, yoluna devam ederken, görevliler durumu polise bildirdi. 

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#Adana#Tren#Makinist

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