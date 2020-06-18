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AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

Adana'da yürek yakan haber! Oğlunun gölete girdiğini sanmış...

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanarak suya giren baba Yasin Güzelel boğuldu. Küçük çocuğun ise bahçedeki otomobile bindiği anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan Yasin Güzelel (34), bahçe sularken gözden kaybolan 5 yaşındaki oğlunu aramaya başladı.

Oğlunun, bahçesini sulamak için yaptırdığı gölete düştüğünü sanan baba Güzelel, suya girdi.

Adanada yürek yakan haber Oğlunun gölete girdiğini sanmış...

Güzelel'in bir süre sonra sudan çıkamadığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sualtı polisi, Güzelel'in suda boğulduğunu belirledi.

Adanada yürek yakan haber Oğlunun gölete girdiğini sanmış...

Ekiplerce sudan çıkartılan Güzelel'in cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yasin Güzelel'in oğlunun ise bahçedeki otomobile bindiği anlaşıldı.

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