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Adana'da yolcu otobüsünde yangın

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#Adana#Pozantı#Otobüs
Adanada yolcu otobüsünde yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 13:23

Adana’da Pozantı istikametine giden yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüsün yanmaya başlamasıyla yolcuların tahliye edildiği bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre otobüsteki yangın, otoyol Pozantı istikameti Tekir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, birden yanmaya başlayan ve içinde yolcu olan otobüsü şoför yol kenarına çekti. Yolcular hemen tahliye edilirken otobüs alev topuna döndü. Tamamen yanan otobüs demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Alev topuna dönen yolcu otobüsü nedeniyle olay yerine gelen trafik ekipleri otoyolu bir süre trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin gelip otobüsü söndürmelerinden sonra yol trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Adana#Pozantı#Otobüs

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