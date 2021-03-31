Adana'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Etki" ile otobüste arama yaptı.

Köpeğin, otobüste yolcu olarak bulunan Ş.G'nin oturduğu koltuğa tepki vermesi üzerine ekiplerin detaylı incelemesinde 150 gram esrar bulundu.

Şüpheli Ş.G. gözaltına alındı.

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