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Adana'da yolcu otobüsü kazasında 11 yaralı

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#Adana#Otobüs#Kaza
Adanada yolcu otobüsü kazasında 11 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 08:21

Adana'da yolcu otobüsünün, alt geçidin duvarına ve yön tabelasının direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Ön kısmı demir yığınına dönen otobüste sıkışarak yaralanan şoför, itfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla çıkarıldı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı otogar alt geçidinin girişinde meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Hatay-Giresun seferini yapan 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü, alt geçidin duvarına ve yön tabelasının direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 35 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu otobüste, 11 kişi yaralandı.

ŞOFÖR İTFAİYENİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

Yaralılardan ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü, ön tarafı demir yığınına dönen araçta sıkıştı. 10 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, otobüste sıkışan şoförün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Adanada yolcu otobüsü kazasında 11 yaralı

İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan şoför, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Otobüslerin otogara geçiş yaptığı yan yol, kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Otobüsün ve yerinden sökülen direğinin kaldırılmasının ardından yan yolun yeniden trafiğe açılacağı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

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#Adana#Otobüs#Kaza

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