Adana'da, yılbaşı kısıtlaması öncesi semt pazarlarında yoğunluk

Türkiye genelinde bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, özellikle yılbaşı gecesi için alışveriş telaşı sürüyor. Adana'da vatandaşlar kısıtlamaya saatler kala semt pazarlarına akın etti. Yaklaşık 4 gün sürecek kısıtlama öncesi alışveriş yapan vatandaşların, önceki aylara göre sosyal mesafe kurallarına daha çok dikkat ettiği ve maske taktığı görüldü.



PAZAR ESNAFININ YÜZÜ GÜLDÜ



Kısıtlama öncesi semt pazarında önceki yılbaşı zamanlarına göre daha çok yoğunluk yaşandığını kaydeden pazar esnafı İsa Kaya, saat 12.00'ye kadar 300 kilodan fazla satış yaptığını kaydetti. Kısıtlama kararının kendilerine yaradığını ifade eden Kaya, "İşler güzel gidiyor. Ayrıca kurallara da daha çok uyuluyor. Önceden maskesiz bir sürü insan gelirdi. Şimdi herkes maskesini takmış" dedi.



Pazara yılbaşı gecesi için alışverişe geldiğini dile getiren Sümeyra Eroy ise kısıtlama kararının hayatını pek etkilemediğini söyledi. Elma, mandalina ve muz aldığını belirten Eroy, "Biraz kalabalık ama telaşa gerek yok. Marketler zaten açık. Sıkıntı çekmiyoruz. Yeni yıl umarım herkese mutluluk, sağlık ve huzur getirir" diye konuştu.