Adana'da yeşil dönüşüm atağı

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Toplantının açılış konuşmasını Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç gerçekleştirdi. Kıvanç, sanayide yeşil ve dijital dönüşümün artık bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na dikkat çeken Kıvanç, ihracatın büyük bir kısmının Avrupa'ya yapıldığını vurgulayarak, firmaların bu dönüşüme uyum sağlamasının küresel rekabet gücü açısından kritik olduğunu ifade etti.

REKABETİ ARTIRIR

Kıvanç, “Bu programlar, sanayimizin rekabet gücünü artırırken çevreye duyarlı üretim ve sürdürülebilir guŞirketlerimizin bu dönüşüme ayak uydurması, küresel rekabet gücünü koruması açısından kritik öneme sahiptir. Adana Sanayi Odası olarak bu süreci yakından takip ediyor, firmalarımızı bu dönüşüme adapte etmeye çalışıyoruz.” dedi.

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BAKANLIK DESTEKLERİ VE DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar ise açılış konuşmasında sanayide yeşil ve dijital dönüşümün yalnızca bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin küresel rekabet avantajı kazanabilmesi için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Başar, dijitalleşmenin artık bugünün olmazsa olmazı olduğunu ve bu süreçte yapay zeka, büyük veri gibi teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonunun önemine belirterek, “Tüm dünya ile birlikte sanayimizin geleceğini şekillendirecek iki temel dönüşüm var. Yeşil ve Dijital dönüşüm. Yeşil dönüşüm, sadece çevreye duyarlı bir üretim modeli değil, aynı zamanda dünyaya karşı sorumluluğumuzun da bir yansımasıdır” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu dönüşüm sürecinde işletmelere rehberlik edeceklerini ifade eden Başar, sunulan destek programlarının bu dönüşümün anahtarı olduğunu söyledi.

KOSGEB’İN KOBİ’LERE DESTEKLERİ

KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci de yaptığı konuşmada KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşüme ayak uydurmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Kendirci, sadece makine ekipman yenilenmesi değil, KOBİ’lerin tüm üretim süreçlerini ve iş yapış biçimlerini bu dönüşüm çerçevesinde yeniden yapılandırmaları gerektiğini belirtti.



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TÜBİTAK-TEYDEB DESTEK

TÜBİTAK – TEYDEB Başkan Yardımcısı Alp Eren Yurtseven ise “Kamu teşvikleri ve destek programları bu dönüşüm sürecinde şirketlerin en büyük yardımcısı olacak” dedi.

Adana Sanayi Odası ile yapılan iş birliği çerçevesinde KOBİ’lere yol haritası sunduklarını ve uzman destek sağladıklarını vurgulayan Yurtseven, sanayicilerin yeşil dönüşüme adapte olabilmeleri için çeşitli finansman modelleri sunduklarını belirtti.

DESTEK PROGRAMLARI TANITILDI

Açılış konuşmalarının ardından toplantıda, "Yeşil Sanayi Destek Programı", "KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı", "Yeşil Dönüşüm Destek Programı", "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi", "1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı 2024-02" ve "1833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı" gibi önemli destek programları tanıtıldı.