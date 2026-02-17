×
Adana'da yaya geçidinde bebek arabasına motosiklet çarptı! 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih'ten acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Yaya Geçidi #Motosiklet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 11:25

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına, motosiklet çarptı. Kazada 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih Öztürk hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü kaçtı.

Kaza, 15 Şubat’ta öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Hilal Öztürk, içinde 1,5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk'ün bulunduğu bebek arabası ile yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına, motosiklet çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan bebek ağır yaralanırken, motosikletli olay yerinden kaçtı. Bir otomobille Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek, kurtarılamadı.

KAYSERİ'DE TORPAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlanan bebeğin cenazesi ailesi ve yakınları, teslim aldı. Bebek Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verilirken; aileyi ziyaret eden Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ankara'da polis olarak görev yaptığı öğrenilen baba Mustafa Kemal Öztürk'e başsağlığı diledi.

Öte yandan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

