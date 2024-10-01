Adana'da yaşlı kadına akrabasından işkence! Caniyi mahalleli yakaladı

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Olay, 29 Eylül’de saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Barış Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Halil İbrahim Akay, evde yalnız yaşayan akrabası Harun Eşim’in yanına gitti. Eşim, evin salonunda Akay ile birlikte yemek yiyip, çay içti. Bir süre sonra banyoya giden Akay, “Harun teyze, musluğun bozulmuş” diyerek Eşim’i yanına çağırdı.

Akay, burada Harun Eşim’i çekiçle dövüp, yüzüne biber gazı sıktı. Halil İbrahim A., banyonda Harun Eşim'e su tuttu. Halil İbrahim Akay, Eşim’in parmağındaki alyansı gasbedip, cep telefonunu da aldıktan sonra evden çıkıp, kapıyı kadının üzerine kilitledi.

ÇIĞLIKLARINA KOMŞULARI YETİŞTİ

Sürünerek pencereye çıkan Harun Eşim, komşularından yardım istedi. Eşim’in çığlıklarını duyan komşuları, şüpheli Halil İbrahim Akay’ı sokağa çıktığı sırada yakaladı. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu Akay’ı, çağırılan polis ekibine teslim etti. Başına ve kollarına aldığı darbelerle yaralanan Harun Eşim ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Bilincini kaybettiği belirlenen Eşim, tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

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Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine götürülen zanlı Halil İbrahim A'nın akrabası Eşim'in evine gidip birlikte kahvaltı yaptığı, daha sonra kadını darbedip parmağındaki altın yüzük ile içinde cep telefonu ve bir miktar parası bulunan cüzdanı gasbettiği belirlendi.

Harun Eşim, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

DEHŞETİ ANLATTILAR

Yaşlı kadının oğlu Metin Eşim, zanlının annesiyle kahvaltı yaptıktan sonra elini yıkama bahanesiyle lavaboya gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha sonra zanlı, musluğun arızalı olduğunu söyleyerek annemi çağırmış. Annem yanına gittiğinde ise zanlı kendisini darbederek parmağındaki yüzüğü zorla alıp banyoya kilitlemiş. Zanlı, annemin içinde para ve cep telefonunun olduğu cüzdanını da alarak evden çıkmış. Annemin kapıyı açıp pencereden yardım istemesi üzerine sokaktan geçen vatandaşlar bu kişiyi yakalayıp polise teslim etmiş."

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Harun Eşim'in kızı Nilüfer Avluk da annesinin aldığı yaralar nedeniyle hala kendine gelemediğini dile getirerek, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini kaydetti.

Annesinin evde tek olduğu sırada olayın yaşandığı aktaran Mukaddes Çınar (45), “Annem evde tek otururken olay meydana geldi. Annemi tek görünce, 'kefen param' dediği yüzüğünü almaya çalışmış. Daha sonra zorla yüzüğü ve cep telefonu alıyor.

Annemi dövdüğü yetmediği gibi, banyoda suya tutup sonra üzerine kapıyı kilitliyor. Dış kapıyı da kilitleyip dış kapının kolunu kırıyor içeri kimse girmesin diye. Mahalleli daha sonra adamı darp ediyor. Ellerine sağlık, teşekkür ediyorum dövenlere” dedi.

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TUTUKLANDI

Zanlı Halil İbrahim A, polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.