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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 02.03.2021 - 07:49 | Son Güncelleme:

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu!

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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu!

Adana'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu tespit etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen, aralarında kadınların da bulunduğu kişilerin tespit edilip, savcılığın da şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti.

Adanada yasa dışı bahis operasyonu

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sabahın ilk saatlerinde ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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