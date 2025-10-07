×
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da yangın çıkan ev çöktü! Engelli 2 kardeş hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Saimbeyli#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 08:55

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yangın çıkan iki katlı ev çökünce işitme ve konuşma engelli ağabey ve kardeşi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Saimbeyli'ye bağlı Maltaş Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş (84) ve kardeşi Sıtkı Menteş’in (65) yaşadığı evde sobadan dolayı yangın çıktı. Yangını kimse fark etmeyince iki katlı ev çöktü, iki kardeş çöken evin altında kaldı. Bu sırada yangın yandaki eve de sıçradı.

Yan evdeki kadın yangını fark edip durumu 112’ye bildirip, işitme ve konuşma engelli kocasını da kurtardı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonrası iki evdeki yangın da söndürüldü.

Ekipler yaptıkları çalışmadı ağabey ve kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

