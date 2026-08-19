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Adana’da 'yan baktın' kavgası: Sığındığı kafede bıçaklanarak öldürüldü

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#Mehmet Büyükkılıç#Mehmet Gökten Özcan#Adana Cinayet
Adana’da yan baktın kavgası: Sığındığı kafede bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 10:51

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, parkta oturduğu sırada 'yan baktın' tartışması yaşadığı şüpheli tarafından sığındığı kafede bıçaklanan Mehmet Büyükkılıç (25) hayatını kaybetti. Olayın ardından evinde yakalanarak gözaltına alınan cinayet şüphelisi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüpheli Mehmet Gökten Özcan ifadesinde, "Bana yan bakarak mırıldanınca, 'Bir sıkıntı mı var?' dedim. Küfredince kavga çıktı, bıçakladım" dedi.

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Olay, 17 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi Şehit Metehan Şahbaz Caddesi’nde meydana geldi. Kebapçıda garsonluk yapan Mehmet Gökten Özcan, işten çıktıktan sonra dinlenmek için parka gitti.

Adana’da yan baktın kavgası: Sığındığı kafede bıçaklanarak öldürüldü

Parkta içki içen Özcan, iddiaya göre, karşısındaki bankta oturan Mehmet Büyükkılıç'ın bakışlarından rahatsız olunca tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbedenin ardından koşarak kaçan Büyükkılıç, yakındaki bir kafeye sığındı. Peşinden giden Özcan, kafede yakaladığı Büyükkılıç'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı.

Adana’da yan baktın kavgası: Sığındığı kafede bıçaklanarak öldürüldü

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EVİNDE YAKALANDI

Kafe çalışanlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Büyükkılıç, kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Özcan’ı saklandığı evine yapılan baskında yakaladı.

Adana’da yan baktın kavgası: Sığındığı kafede bıçaklanarak öldürüldü

“HAVLULARLA TAMPON YAPTIK”

Olayın yaşandığı kafenin işletmecisi Şenay Yıldırım (54), "Müşterilerle ilgilenirken iki kişi koşarak kafeye geldi. Başta şaka yaptıklarını zannettik. Birbirlerine sandalye attılar. Bunun üzerine çalışanlar da ayırmak için müdahale etti. Ne olduğunu anlayamadık. Sonra saldırıp, bıçakladı. Yaralanan çocuğa havlularla tampon yaptık. Bıçaklayan da kaçtı. Bir anne olarak iki tarafa da çok üzülüyorum. Keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.

Adana’da yan baktın kavgası: Sığındığı kafede bıçaklanarak öldürüldü

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Mehmet Gökten Özcan, ifadesinde, "Parkta içki içerken tanımadığım bir kişi karşımdaki banka oturdu. Bana bakarak mırıldanınca, 'Bir sıkıntı mı var?' dedim. Bana küfredince kavga çıktı, bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Mehmet Büyükkılıç#Mehmet Gökten Özcan#Adana Cinayet

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