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HaberlerGündem HaberleriAdana'da yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı
GeriGündem Adana'da yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Adana'da yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı

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Adana'da yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı

Adana'da hafif ticari aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada hafif ticari aracı durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Köpeğin tepki verdiği yakıt deposundaki pet şişelerde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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