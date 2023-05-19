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Adana'da yakalanmıştı! El bombasını, kuzenine götürdüğünü itiraf etti

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#Adana#Polis#Mahkeme
Adanada yakalanmıştı El bombasını, kuzenine götürdüğünü itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 10:55

ADANA’da uygulama yapan polisi görünce taksiden inip kaçan, üzerinden ruhsatsız tabanca ile kaçış güzergahındaki bir bahçede ise attığı pimi çekilmemiş el bombası ele geçirilen Yusuf Kaya (23), tutuklandı. Kaya, ifadesinde, “Kuzenim Cumali K. (28), bir süre önce husumetlileriyle kavga etti. Ben de silah ile bombayı ona götürüyordum” dedi. İfade üzerine gözaltına alınan Cumali K. ise adli kontrolle serbest kaldı.

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Olay, 17 Mayıs gecesi Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibi ile mahalle bekçilerinin asayiş uygulaması yaptığı sırada durdurulmak istenen taksiden inen Yusuf Kaya, yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheli, polisin takibi sonucu fazla uzaklaşamadan yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve silaha ait 39 adet mermi bulundu. Terör örgütü PKK ile bağlantılı çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçış güzergahında inceleme yapan devriye ekibi, bahçeye atılan pimi çekilmemiş el bombası ele geçirdi. El bombası, bomba imha uzmanı tarafından bulunduğu yerden alındı.

KUZEN KABUL ETTİ

Emniyete götürülen şüpheli Yusuf Kaya ifadesinde, “Kuzenim Cumali K., bir süre önce husumetlileriyle kavga etti. Ben de silah ile bombayı ona götürüyordum” dedi. Bu ifade üzerine Cumali K. de evine yapılan baskında yakalandı. Cumali K., kuzeninin, silah ve bombayı kendisine getirdiğini kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kuzeni Cumali K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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#Adana#Polis#Mahkeme

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