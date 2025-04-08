Adana’da yakalandı, kanser hastalarına dağıtıldı! Köpek balığı gerçekten kanseri yenebilir mi? ‘Bazı yan etkileri var ama…’

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Son yıllarda, köpek balıklarının kanser tedavisinde faydalı olduğu yönünde bazı iddialar öne sürüldü. Adana’nın Yumurtalık ilçesinde balıkçılar tarafından yakalanan 4.5 metre uzunluğundaki köpek balığının, kanser hastalarına ücretsiz olarak dağıtılması ise bu tartışmayı yeniden gündeme getirdi.



Balıkçı Şahin Gökalp ve arkadaşları, Yumurtalık ile Karataş arasında balık avlamak için Akdeniz’e açıldı. Gökalp’in ağlarına, 400 kilogram ağırlığında ve 4.5 metre uzunluğunda bir köpek balığı takıldı. Nadir görülen bu türü fark eden balıkçılar, sevinçle köpek balığını güçlükle ağlardan çıkararak gemiye çıkarmayı başardı.

Köpek balığının kanser hastalarına iyi geldiği bilgisini edinen Gökalp, İHA’ya yaptığı açıklamada “Köpek balığı her yıl bu mevsimlerde, 4-5 gün boyunca yakalanabiliyor. Profesörlerin söylediğine göre, kansere yakalanmayan tek canlı. Bu nedenle biz de kanser hastalarına tamamen ücretsiz dağıttık. Bundan 8 yıl önce de 6.5 metre uzunluğunda bir köpek balığı yakalamıştık. O zaman da benzer şekilde vatandaşlara dağıtım yapmıştık. Yakalamak oldukça zor, çıkarmak ise bir o kadar zahmetli oldu” dedi.





KÖPEK BALIĞI ETİ KANSER HASTALARINA İYİ GELİYOR MU? YA DA KANSERDEN KORUNMADA ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

KÖPEK BALIĞI KIKIRDIĞININ ETKİLİ OLDUĞUNA DAİR BAZI ÇALIŞMALAR VAR AMA…

YAKIN ZAMANDA YAPILAN ARAŞTIRMALARDA DA BAŞARI SAĞLANMADI

KÖPEK BALIKLARININ HİÇ KANSER OLMADIĞI BİLGİSİ DE YANLIŞ



Konuyu Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin’e danıştığımda, köpek balığının kanserden korunmaya yardımcı olabileceği veya tedaviye katkı sağladığına dair bilimsel açıdan kesin bir sonucun bulunmadığını belirtti. Doç. Dr. Sakin şu önemli noktalara dikkat çekti:-- Bu durum, hastaların tedavi sürecindeki yan etkilerden şikâyet etmelerine neden olabiliyor. Ayrıca, alternatif tedavi yöntemlerinde kullanılan maddelerin yan etkilerinin daha az veya zararsız olduğu düşüncesi, kanser hastalarının bu yöntemlere yönelmesine sebep oluyor. Ancak yüzde 100 sonuç alındığını söylemek güç.Literatürde, gelişmiş ülkelerdeki kanser hastalarının yüzde 80’inin ek veya alternatif tedavileri araştırdıkları ve bunların yüzde 6 ve yüzde 25’inin köpek balığı kıkırdağı kullandıkları bildirilmiş” diyen Doç. Dr. Abdullah Sakin, “Ülkemizde ise alternatif tedavi kullanım oranları oranının yüzde 22 ile yüzde 84 arasında değiştiği biliniyor” dedi.Köpek balığı kıkırdağının yüksek oranda kalsiyum, protein, sülfür ve kolajen içerdiğini söyleyen Doç. Dr. Sakin,şeklinde konuştu.Yakın zamanda yapılan araştırmalara da değinen Doç. Dr. Abdullah Sakin,ifadelerini kullandı.Özetle, köpek balığı kıkırdağının bilimsel olarak kanıtlanmış bir dozu olmadığını belirten Doç. Dr. Abdullah Sakin, bu konuda dikkat edilmesi gereken yan etkilere de değindi:Köpek balıkları, halk arasında ‘kanserden korunabilen tek canlılar’ olarak anılsa da bu bilginin de yanlış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Abdullah Sakin,dedi.