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Adana'da yakalanan DEAŞ’ın hendekçisi tutuklandı

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#Adana#DEAŞ#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 10:15

Adana’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı; 1’i adli kontrol şartı, 5’i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Yasin al-Abbas’ın (25), terör örgütünün işgalindeki bölgelerde hendek kazdığı, 6 bin Irak dinarı maaş aldığı ortaya çıktı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye’de faliyet gösterdiği belirlenen 7’si yabancı uyruklu 10 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti.

Ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından 30 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda şüpheliler, gözaltına alındı.

Adanada yakalanan DEAŞ’ın hendekçisi tutuklandı

Emniyete götürülen Yasin al-Abbas’ın, terör örgütü işgalindeki bölgelerde hendek kazdığı ortaya çıktı. Al-Abbas’ın, örgütten aylık 6 bin Irak dinarı kazandığı belirtildi. Şüphelilerden Muhanned Abdullah’ın (35), örgütten başarı belgesi aldığı; Muhammed el-Hasan’ın (36) ise silahlı fotoğraflarının, örgütün propaganda videolarında yer aldığı belirtildi.

Adanada yakalanan DEAŞ’ın hendekçisi tutuklandı

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin al-Abbas, Muhanned Abdullah, Muhammed el-Hasan ile Ahmet Ç. (24) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı, 5'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adanada yakalanan DEAŞ’ın hendekçisi tutuklandı

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#Adana#DEAŞ#Terörist

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