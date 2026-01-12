×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Adana’da vurgun Afrika’da sefa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2026 07:00

Adana’da tedarikçilerini dolandırdıktan sonra sırra kadem bastığı iddia edilen güzellik merkezi sahibi S.Ç.’nin Güney Afrika’da yeni bir güzellik merkezi açması tepki çekti.

ADANA’da 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi S.Ç.’nin, piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp 17 Nisan 2025’te yurt dışına kaçtığı iddia edildi. S.Ç.’nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü. S.Ç.’nin, geçen yıl kredi çekmek için evini ipotek eden Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin yaşamına son verdi. Mağdurlar, S.Ç.’nin yakalanıp Türkiye’ye getirilmesini istedi.

S.Ç., bu süreçte Güney Afrika’da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı. S.Ç.’nin lüks güzellik merkezi açtığı, müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı. Müşterileriyle sosyal medyada fotoğraflar paylaşan S.Ç. tepkilere neden oldu. 

 

