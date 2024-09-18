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Adana'da vatandaşlar çözümü kendileri buldu: Bazayla üstünü kapattılar

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#Adana#Baza#Kokuş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 09:41

Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle sakinleri kanalizasyondan gelen kokuya bir türlü önlem alınmayınca rögarı baza ile kapatıp, kokuyu önlemeye çalıştı.

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Kozan'da Karacaoğlan Mahallesi 11083 sokaktaki kapağı olmayan rögar nedeniyle mahalleyi koku sardı. Mahalle sakinleri bir türlü kokuya önlem alınmaması üzerine kendi çözümünü kendi üretti.

Adanada vatandaşlar çözümü kendileri buldu: Bazayla üstünü kapattılar

Öğrenci yurdu önünde rögar sokağa akınca mahalle sakinleri önce boru döşedi ardından rögara baza kapatarak yaşadıkları koku sorununu çözmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinden Serhat Arslan yaklaşık 7 yıldır bu sorunu yaşadıklarını kaydederek koku ve akan suyun mahallede sorun yaşatması üzerine baza ile rögarın üstünü kapatarak çözüm bulduklarını ama sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Adanada vatandaşlar çözümü kendileri buldu: Bazayla üstünü kapattılar

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Mahallede yaşayan kadınlar yıllardır koku nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, rögara baza kapatarak koku sorununu kısmen çözmeye çalıştıklarını ama kalıcı çözüm için ASKİ yetkililerinin seslerini duymasını istedi.

Adanada vatandaşlar çözümü kendileri buldu: Bazayla üstünü kapattılar

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#Adana#Baza#Kokuş

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