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Adana'da varildeki ateşte ısınmaya çalışırken pantolonu tutuştu! Panik anları kamerada

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#Adana#Yangın#Panik
Adanada varildeki ateşte ısınmaya çalışırken pantolonu tutuştu Panik anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 12:31

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın bahçesindeki varilde yakılan ateşte ısınan H.B.'nin pantolonu tutuştu. Yardım istediği arkadaşlarının da yardımıyla pantolonunu çıkarıp yanmaktan kurtulan H.B. hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) meydana geldi. Bir fabrikada çalışan H.B. ısınmak için bahçedeki varilde yakılan ateşe arkasını döndüğü sırada pantolonu tutuştu. Bir süre sonra alevleri fark eden H.B., paniğe kapılıp çalışma arkadaşlarından yardım istedi.

Arkadaşlarının da yardımıyla H:B. pantolonunu çıkardı. Alevler söndürülürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kalçası ve bacaklarında hafif yanıklar bulunan H.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Adana#Yangın#Panik

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