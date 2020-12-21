MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana’da valizinden uyuşturucu çıkan kadın yolcu tutuklandı
GeriGündem Adana’da valizinden uyuşturucu çıkan kadın yolcu tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA (AA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Adana’da valizinden uyuşturucu çıkan kadın yolcu tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana’da valizinden uyuşturucu çıkan kadın yolcu tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Adana’da otobüste yapılan aramada valizinde 3 kilo 720 gram esrar ele geçirilen kadın yolcu tutuklandı.

Adana’da valizinden uyuşturucu çıkan kadın yolcu tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Ekipler, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği valizde 3 kilo 720 gram esrar buldu.
Valizin sahibi D.Z. (34) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle