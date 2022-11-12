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Adana’da vahşet! Üvey annesinin üzerine kezzap döktü

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#Adana#Çukurova#Kezzaplı Saldırı
Adana’da vahşet Üvey annesinin üzerine kezzap döktü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 13:50

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde Bilal A. (21), üvey annesi Nazmiye Sisli'nin üzerine kezzap dökerek ağır şekilde yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, 31 Ekim Pazartesi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmiye Sisli (43), 12 yıl önce Halil İbrahim A. ile evlendi. Halil İbrahim A.'nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan oğlu Bilal A.'yı (21) Nazmiye Sisli büyüttü. Ancak Nazmiye Sisli, bundan 2 yıl önce eşinden boşandı. Üvey oğlu da babasıyla birlikte kalmaya başladı.

KAPI AÇILIR AÇILMAZ ÜZERİNE KEZZAP DÖKTÜ

Ancak 31 Ekim günü Bilal A. üvey annesinin evine geldi. Bilal A. zili çaldı. Anne kapıyı açar açmaz üvey oğlu Bilal A., Nazmiye Sisli’in üzerine kezzap dökerek kaçtı. Nazmiye Sisli’nin annesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Nazmiye Sisli’nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu.

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Sisli, 13 gündür hastanede tedavi görürken Bilal A. her yerde aranıyor.

Yaralanan Nazmiye Sisli ise üvey oğlunun kendisinin kimseyle evlenmemesi için üzerine kezzap döktüğünü öne sürdü.

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#Adana#Çukurova#Kezzaplı Saldırı

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