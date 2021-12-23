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Adana'da vahşet! Sevgilisini otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı

#Kadın Şiddeti#Yaralama#Saldırı
Adanada vahşet Sevgilisini otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı

Adana’da bir kişi sevgilisini otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis şüpheli şahsı kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu içiminde kullanılan aparat çıktı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan T., sevgilisi olan Sara B.’yi otele başka birisiyle girerken gördü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Serkan T., sevgilisi Sara B.’yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Adanada vahşet Sevgilisini otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünden bıçakladı



ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU İÇME APARATI ÇIKTI

Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Serkan T.’yi olay yerinden kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içiminde yarayan aparat çıktı. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin neden yaptın sorusuna, ”Otele başkasıyla girerken gördüm” dedi. Şüpheli Serkan T. polis merkezine götürüldü.

Yaralanan Sara B.’ye ilk müdahaleyi sivil bir sağlık çalışanı yaptı. Yaralı Sara B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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#Kadın Şiddeti#Yaralama#Saldırı

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