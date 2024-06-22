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Adana'da vahşet! Eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınpederini katletti

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#ADANA#Seyhan#Kadın Cinayeti
Adanada vahşet Eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınpederini katletti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 17:04

Adana’nın Seyhan ilçesinde Hakim Eba (23), sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile ve kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı Hakim Eba, korkunç cinayetlerin ardından yeni doğan bebeğini de yanına alarak kaçtı. Polis Eba'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi.

Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Eba, eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat’ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu alıp kaçtı.

Adanada vahşet Eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınpederini katletti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Polis ekipleri, Hakim Eba’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Adanada vahşet Eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınpederini katletti

Adanada vahşet Eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınpederini katletti

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#ADANA#Seyhan#Kadın Cinayeti

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