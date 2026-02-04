×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da vahşet! Eşini defalarca bıçaklayarak öldürüp başında ağlarken yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kadın Cinayeti#Adana#Seyhan
Adanada vahşet Eşini defalarca bıçaklayarak öldürüp başında ağlarken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 12:53

Adana'nın Seyhan ilçesinde kargo işçisi Ş.A., tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi Kadriye Alver’i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cesedin başında ağlayan Ş.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuklarını okula gönderen kargo işçisi Ş.A. ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Ş.A., eşini defalarca bıçakladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Alver’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşinin başında ağlayan Ş.A.’yı gözaltına aldı. Alver’in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Gözden KaçmasınAntalyada ırmağa atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı Beni sığınma evine götürün diye yalvardıAntalya'da ırmağa atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı! 'Beni sığınma evine götürün' diye yalvardıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKaybolduktan 13 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu Son yolculuğuna uğurlandı... Validen açıklama: Her ihtimal değerlendiriliyorKaybolduktan 13 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu! Son yolculuğuna uğurlandı... Validen açıklama: Her ihtimal değerlendiriliyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Cinayeti#Adana#Seyhan

BAKMADAN GEÇME!